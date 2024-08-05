НОК Бельгии опроверг госпитализацию триатлонистки после заплыва в Сене

Национальный олимпийский комитет (НОК) Бельгии опроверг госпитализацию триатлонистки Клэр Мишель. Ранее появилась информация, что спортсменка была госпитализирована с кишечной палочкой после заплыва в Сене на соревнованиях по триатлону на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) и провела в больнице четыре дня.

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НОК не отрицает факт заболевания Мишель. Сообщается, что у спортсменки действительно обнаружили кишечную палочку, но в больнице она не лежала. Мишель обращалась в поликлинику в Олимпийской деревне.

Ранее триатлонисты отравились водой в Сене во время олимпийского заплыва. Канадского спортсмена стошнило прямо на финише в прямом эфире трансляции. А экс-россиянка Екатерина Шабалина, которая выступает на Играх за сборную Казахстана, даже не смогла финишировать — у неё началась рвота после заплыва на первом круге велосипедного заезда.