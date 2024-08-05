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Экс-секретарь IBA: в 2022 году тесты чётко показали, что Иман Хелиф — мужчина

Экс-секретарь IBA: в 2022 году тесты чётко показали, что Иман Хелиф — мужчина
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Бывший генеральный секретарь Международной боксёрской ассоциации (IBA) Иштван Ковач прокомментировал скандал с представительницей Алжира Иман Хелиф, выступающей в рамках боксёрского турнира на Олимпиаде в Париже (Франция).

Напомним, Хелиф была дисквалифицирована на чемпионате мира 2023 года, проведённого IBA, из-за проваленного гендерного теста, но допущена МОК до участия в парижских Играх.

«Самое грустное в этой истории заключается в том, что проблема была не в уровне тестостерона Хелиф, в наши дни под него можно подстроиться, а в результате гендерного теста, который явно указывал на то, что боксёрша из Алжира – биологический мужчина.

На токийской Олимпиаде и последующем чемпионате мира в сумме пять спортсменок были определены как мужчины. Очевидно, я немедленно уведомил об этом МОК, но там, судя по всему, до сих пор на это не отреагировали», — приводит слова Ковача издание Magyar Nemzet.

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