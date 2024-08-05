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Словацкий борец: несправедливо, когда из-за государства спортсмен не едет на Олимпиаду

Словацкий борец: несправедливо, когда из-за государства спортсмен не едет на Олимпиаду
Таймураз Салказанов
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Словацкий борец вольного стиля двукратный серебряный призёр ЧМ Таймураз Салказанов прокомментировал положение российских борцов накануне Олимпиады-2024. МОК предложил сборной России выступить на ОИ-2024 в нейтральном статусе.

— Окажись на месте россиян, согласился бы поехать на Олимпиаду в Париже на условиях МОК?
— Сложно сказать. Спорт и политика не должны смешиваться. Мы всю свою жизнь посвящаем спорту. Каждый из нас жертвует чем-то. Это несправедливо, когда из-за интересов государства спортсмен не едет. Интересы государства, конечно, тоже важны, но спортсменов это не должно касаться. Спорт – отдельная вещь. История с критериями — несправедливая. Я желаю российским борцам терпения и справедливого отношения, — сказал Салказанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Сам спортсмен выступит в Париже в весовой категории до 74 кг. Салказанов ранее выступал за Россию, а с 2018 года перешёл в Словакию.

Напомним ФСБР приняла решение отказаться от участия в Олимпиаде-2024 после отказа в допуске лидерам сборной России. Среди тех, кого не допустили на Игры, оказались Абдулрашид Садулаев, Заур Угуев и Заурбек Сидаков.

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