Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

«Страдаю от астмы, депрессии и СДВГ». Олимпийский чемпион на 100 м обратился с посланием

«Страдаю от астмы, депрессии и СДВГ». Олимпийский чемпион на 100 м обратился с посланием
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион в беге на дистанции 100 м американский легкоатлет Ноа Лайлз опубликовал вдохновенное послание. В воскресенье, 4 августа, Лайлз выиграл золото на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я страдаю от астмы, аллергии, синдрома дефицита внимания (СДВГ), тревоги и депрессии. Но я скажу вам: то, что у вас есть, не определяет то, кем вы можете стать. Почему не вы!» — написал Лайлз на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, судьбу золотой медали на дистанции 100 м решили пять тысячных секунды. Олимпийским чемпионом впервые в карьере стал шестикратный чемпион мира Ноа Лайлз. Он показал результат 9,79, установив личный рекорд.

Серебряную медаль завоевал ямайский легкоатлет Кишане Томпсон. Он показал аналогичный результат — 9,79. Фотофиниш определил итоговое преимущество Лайлза в пять тысячных секунды.

Материалы по теме
Фото: фотофиниш, который решил судьбу золота в беге на дистанции 100 м на Олимпиаде-2024
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android