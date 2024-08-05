«Страдаю от астмы, депрессии и СДВГ». Олимпийский чемпион на 100 м обратился с посланием

Олимпийский чемпион в беге на дистанции 100 м американский легкоатлет Ноа Лайлз опубликовал вдохновенное послание. В воскресенье, 4 августа, Лайлз выиграл золото на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я страдаю от астмы, аллергии, синдрома дефицита внимания (СДВГ), тревоги и депрессии. Но я скажу вам: то, что у вас есть, не определяет то, кем вы можете стать. Почему не вы!» — написал Лайлз на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, судьбу золотой медали на дистанции 100 м решили пять тысячных секунды. Олимпийским чемпионом впервые в карьере стал шестикратный чемпион мира Ноа Лайлз. Он показал результат 9,79, установив личный рекорд.

Серебряную медаль завоевал ямайский легкоатлет Кишане Томпсон. Он показал аналогичный результат — 9,79. Фотофиниш определил итоговое преимущество Лайлза в пять тысячных секунды.