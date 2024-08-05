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Борец Жамалов — о смене гражданства: не хотелось рисковать Олимпиадой из-за политики

Борец Жамалов — о смене гражданства: не хотелось рисковать Олимпиадой из-за политики
Разамбек Жамалов
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Бывший российский борец вольного стиля Разамбек Жамалов рассказал, как принимал решение о смене спортивного гражданства. Ранее вольник выступал за Россию, а в Узбекистан перешёл зимой этого года.

— Как пришли к решению о смене гражданства? Когда начали задумываться об этом?
— О смене гражданства старался не думать до последнего. Из-за событий, которые происходили до того момента, я оказался в подвешенном состоянии. Недопуск россиян на Олимпийские игры стал одной из причин принятия решения о переходе в Узбекистан.

Я мечтаю выступить на Олимпиаде с детства. Спортивный век ведь короткий. Спортсмен старается воспользоваться всеми возможностями, которые только есть, чтобы не упустить этот шанс. Конечно, важно соблюдать и моральные нормы при достижении целей. Спорт прежде всего здоровая конкуренция. Он, по идее, вне политики, но, к сожалению, сегодняшняя тенденция говорит об обратном. Знаете, не хочется из-за этого рисковать своей мечтой и целью. У каждого она своя. Человек, мечтающий об ином, не поймёт меня. Он будет говорить о том, почему я ушёл или пришёл. Но пока не пройдёшь в моих сапогах, меня не поймёшь, — сказал Жамалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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