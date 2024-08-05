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Боксёрша Станева — о бое с Юйтин: я не врач, но она не должна соревноваться

Боксёрша Станева — о бое с Юйтин: я не врач, но она не должна соревноваться
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Болгарская спортсменка Светлана Станева прокомментировала поражение от Линь Юйтин из Тайваня в четвертьфинале боксёрского турнира Олимпиады в Париже (Франция).

Напомним, после выступления Станева отказалась пожать сопернице руку, а также показала зрителям скрещённые пальцы, предположительно, акцентируя внимание на том, что у неё две X-хромосомы.

«Я не врач, но всё, что я знаю – хромосомы моей соперницы не должны давать ей возможность соревноваться», — приводит слова Станевой издание RMC Sport.

Отметим, что Линь Юйтин и представительница Алжира Иман Хелиф были дисквалифицированы на чемпионате мира IBA 2023 года из-за проваленных гендерных тестов (олимпийский комитет Алжира заявил, что Хелиф была дисквалифицирована «по медицинским показаниям»), но допущены до участия в парижской Олимпиаде.

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