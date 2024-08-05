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«Я немного разочарован». Ямайский спринтер отреагировал на поражение в финале стометровки

«Я немного разочарован». Ямайский спринтер отреагировал на поражение в финале стометровки
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в забеге на 100 м ямайский спринтер Кишане Томпсон прокомментировал поражение от американца Ноа Лайлза. Чемпион Игр определился с помощью фотофиниша.

«Я немного разочарован, но в то же время счастлив. Надо принять это так, как оно есть и двигаться дальше.

Можно ли было разделить золото с Лайлзом? У нас слишком высокая конкуренция, чтобы мы могли разделить эту золотую медаль», — приводит слова Томпсона Daily Mail.

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. 100 м. Финал
04 августа 2024, воскресенье. 22:50 МСК
Окончено
1
Ноа Лайлз
США
9.79
2
Кишане Томпсон
Ямайка
9.79
3
Фред Керли
США
9.81

Ранее на дистанции 100 м у женщин олимпийской чемпионкой неожиданно стала Жюльен Альфред из Сент-Люсии с результатом 10,72. Американка Ша'Карри Ричардсон, считавшаяся главным фаворитом гонки, завоевала серебряную медаль.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

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