«Я немного разочарован». Ямайский спринтер отреагировал на поражение в финале стометровки
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в забеге на 100 м ямайский спринтер Кишане Томпсон прокомментировал поражение от американца Ноа Лайлза. Чемпион Игр определился с помощью фотофиниша.
«Я немного разочарован, но в то же время счастлив. Надо принять это так, как оно есть и двигаться дальше.
Можно ли было разделить золото с Лайлзом? У нас слишком высокая конкуренция, чтобы мы могли разделить эту золотую медаль», — приводит слова Томпсона Daily Mail.
Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. 100 м. Финал
04 августа 2024, воскресенье. 22:50 МСК
Окончено
1
Ноа Лайлз
США
9.79
2
Кишане Томпсон
Ямайка
9.79
3
Фред Керли
США
9.81
Ранее на дистанции 100 м у женщин олимпийской чемпионкой неожиданно стала Жюльен Альфред из Сент-Люсии с результатом 10,72. Американка Ша'Карри Ричардсон, считавшаяся главным фаворитом гонки, завоевала серебряную медаль.
Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.
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