Григорий Иванов: Андреева и Шнайдер должны были выиграть в финале ОИ, но не хватило опыта

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал выступление российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Я всегда стараюсь следить за теннисом, в том числе следил за выступлением Мирры и Дианы. Конечно, им немного не хватило опыта, но всё равно надо поставить отличную оценку. Они дошли до финала Олимпиады и завоевали медали — это очень большой успех наших молодых девочек. Дальше они будут только прогрессировать и все титулы впереди. Я очень рад, что они так сыграли.

Сара Эррани очень опытная, а нам этого опыта не хватило. Мирра и Диана смотрелись не хуже, могли и должны были выиграть. Всё равно девчонки — большие молодцы. Для развития российского тенниса это очень хороший результат», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в финале женского парного разряда Андреева и Шнайдер уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани — 6:2, 1:6, 7:10. 17-летняя Мирра и 20-летняя Диана завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Олимпийских играх в Париже.