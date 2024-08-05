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Китаец Ли Юэхун завоевал золото Олимпиады-2024 в стрельбе из скоростного пистолета

Китаец Ли Юэхун завоевал золото Олимпиады-2024 в стрельбе из скоростного пистолета
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Китайский спортсмен Ли Юэхун выиграл золотую медаль в стрельбе из скоростного пистолета на дистанции 25 м на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Он показал результат 32 балла.

Олимпиада 2024. Стрельба
Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м. Финал
05 августа 2024, понедельник. 10:30 МСК
Окончено
1
Ли Юэхун
Китай
32
2
Ён Чэ Чхо
Южная Корея
25
3
Синьцзе Ван
Китай
23

Серебро взял представитель Южной Кореи Ён Чэ Чхо с результатом 25. Бронзовую медаль завоевал ещё один китаец Синьцзе Ван.

Ли Юэхун принёс сборной Китая юбилейную 20-ю золотую медаль на Олимпиаде-2024. Китайцы обошли США и вышли на первое место в медальном зачёте Игр в Париже. У Южной Кореи — 25-я общая медаль, они шестые в зачёте.

Медальный зачёт Олимпиады-2024

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. Для участия в соревнованиях заявлены 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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