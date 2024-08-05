Чемпион Токио-2020 Тамбери был госпитализирован за три дня до старта прыжков в высоту

Итальянский легкоатлет Джанмарко Тамбери, выступающий в прыжках в высоту, сообщил, что был госпитализирован с камнем в почках за три дня до старта соревнований на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Тамбери выиграл золото на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

«За три дня до соревнований, ради которых я пожертвовал всем, я лежу в кровати, беспомощный, с температурой 38,8. Сегодня (пост был опубликован вчера, 4 августа. — Прим. «Чемпионата») я должен был улететь в Париж, чтобы начать поход к мечте. Вместо этого мне посоветовали отложить рейс на день в надежде, что этот кошмар закончится.

Отдам всего себя до последнего прыжка, в каком бы состоянии я ни был. Клянусь вам и клянусь себе!» — написал Тамбери в социальных сетях.

Квалификация перед финалом в прыжках в высоту состоится в среду, 7 августа.