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Видео: чемпиона Олимпиады-2024 в плавании Томаса Чеккона заметили спящим в парке

Победитель Олимпиады-2024 итальянский пловец Томас Чеккон был замечен спящим в парке. Спортсмена заснял и выложил в социальные сети гребец из Саудовской Аравии Хусейн Алиреза.

Ранее Томас Чеккон жаловался на условия проживания в Олимпийской деревне. Спортсмен отмечал, что в номерах душно и нет кондиционеров. Несмотря на это, Чеккон стал золотым медалистом Игр-2024, выиграв дистанцию 100 м на спине.

Накануне завершились соревнования в плавании. На дистанции 1500 м вольным стилем победителем стал американский пловец Бобби Финке, показавший результат 14.30,67. Представитель США установил новый мировой рекорд, побив достижение Сунь Яна 14.31,02. Серебряную медаль завоевал итальянец Грегорио Пальтриньери с результатом 14.34,55. Бронзовая награда — у представителя Ирландии Дэниела Уиффена (14.39,63).

На 5 августа у Олимпийской команды Италии 22 медали: 7 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых.