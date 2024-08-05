В министерстве спорта Франции отреагировали на новости о госпитализации триатлонистки

Министр спорта Франции Амели Удеа‑Кастера заявила, что болезнь бельгийской триатлонистки Клэр Мишель не связана с выступлением в индивидуальном турнире. Ранее появилась информация, что спортсменка была госпитализирована с кишечной палочкой после заплыва в Сене и провела в больнице четыре дня.

«Ходят слухи о бельгийской спортсменке, но её никогда не госпитализировали. Это ложная информация. Она заболела, но связи с плаванием не было. Национальный олимпийский комитет (НОК) Бельгии должен прояснить ситуацию. В тот день качество воды было особенно хорошим», — приводит слова министра RMC Sport.

НОК Бельгии опроверг информацию о госпитализации Мишель. У спортсменки действительно обнаружили кишечную палочку, но в больнице она не лежала. Она обращалась в поликлинику в Олимпийской деревне.