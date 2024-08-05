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«Спасите женский бокс». Тренер сборной Болгарии выступил с плакатом на ОИ

Примечательный эпизод произошёл на женском боксёрском турнире XXXIII Олимпийских игр в Париже (Франция).

Тренер сборной Болгарии Борислав Георгиев выступил на соревнованиях с двумя самодельными плакатами с надписями «Спасите женский бокс» и «Я хочу драться только с женщинами».

Так специалист опротестовал четвертьфинальный поединок своей подопечной Светланы Станевой с Линь Юйтин из Тайваня.

Напомним, после поражения Станева отказалась пожать сопернице, ранее проваливавшей гендерный тест, руку, а также показала зрителям скрещённые пальцы, предположительно, акцентируя внимание на том, что у неё две X-хромосомы.

В 2023 году Юйтин была отстранена от участия в чемпионате мира, проводимом IBA, из-за проваленного гендерного теста.