Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

«Спасите женский бокс». Тренер сборной Болгарии выступил с плакатом на ОИ

«Спасите женский бокс». Тренер сборной Болгарии выступил с плакатом на ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

Примечательный эпизод произошёл на женском боксёрском турнире XXXIII Олимпийских игр в Париже (Франция).

Тренер сборной Болгарии Борислав Георгиев выступил на соревнованиях с двумя самодельными плакатами с надписями «Спасите женский бокс» и «Я хочу драться только с женщинами».

Так специалист опротестовал четвертьфинальный поединок своей подопечной Светланы Станевой с Линь Юйтин из Тайваня.

Напомним, после поражения Станева отказалась пожать сопернице, ранее проваливавшей гендерный тест, руку, а также показала зрителям скрещённые пальцы, предположительно, акцентируя внимание на том, что у неё две X-хромосомы.

В 2023 году Юйтин была отстранена от участия в чемпионате мира, проводимом IBA, из-за проваленного гендерного теста.

Материалы по теме
Боксёрша Станева — о бое с Юйтин: я не врач, но она не должна соревноваться
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android