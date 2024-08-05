Легкоатлетка Куличенко: представляю Кипр, но я из России. Не собираюсь это скрывать

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, выступающая за Кипр, заявила, что не собирается скрывать своё происхождение. Она выступала на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) в прыжках в высоту.

«Я представляю Кипр, но я из России. Не собираюсь это скрывать, это очевидно. Но ценю всё, что Кипр делает для меня. Так что я невероятно благодарна ему. Но не скрываю какие-то вещи. Всё это — часть меня. Обе страны в моём сердце и душе», — приводит слова Куличенко Sport24.

Куличенко заняла седьмое место в финале по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2024. Она показала результат 1,95. Высоту 1,98 спортсменка не сумела взять с трёх попыток.

Напомним, Елена Куличенко с 2021 года выступает за Кипр на международных соревнованиях. В 2023 году она победила на молодёжном чемпионате Европы в финском Эспоо, завоевав первое золото для Кипра на соревнованиях такого уровня.