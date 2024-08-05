Польские волейболисты стали первыми полуфиналистами Олимпиады в Париже

Сегодня, 5 августа, стартовал плей-офф мужского волейбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). В первом матче 1/4 финала сборная Польши в четырёх сетах обыграла команду Словении — 3:1 (25:20, 24:26, 25:19, 25:20).

В 14:00 по московскому времени сыграют сборные Италии и Японии, в 18:00 — команды Франции и Германии. Последний полуфиналист олимпийского турнира определится в матче США — Бразилия, который начнётся в 22:00. В матче между американцами и бразильцами станет известен соперник сборной Польши.

Олимпийскими чемпионами Игр-2020 являются волейболисты сборной Франции, в финале обыгравшие в пятисетовом матче российскую команду. Команда России не принимает участия на Олимпиаде-2024.