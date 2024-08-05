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Словения — Польша — результат матча 5 августа 2024 года, счёт 1:3, волейбол, Олимпиада 2024 в Париже

Польские волейболисты стали первыми полуфиналистами Олимпиады в Париже
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Сегодня, 5 августа, стартовал плей-офф мужского волейбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). В первом матче 1/4 финала сборная Польши в четырёх сетах обыграла команду Словении — 3:1 (25:20, 24:26, 25:19, 25:20).

Олимпиада 2024. Волейбол
Мужчины. 1/4 финала. Словения — Польша
05 августа 2024, понедельник. 10:00 МСК
Окончено

В 14:00 по московскому времени сыграют сборные Италии и Японии, в 18:00 — команды Франции и Германии. Последний полуфиналист олимпийского турнира определится в матче США — Бразилия, который начнётся в 22:00. В матче между американцами и бразильцами станет известен соперник сборной Польши.

Олимпийскими чемпионами Игр-2020 являются волейболисты сборной Франции, в финале обыгравшие в пятисетовом матче российскую команду. Команда России не принимает участия на Олимпиаде-2024.

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