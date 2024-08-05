Олимпийский чемпион Токио-2020 в беге на 400 м Гардинер снялся с Олимпиады в Париже

Багамский легкоатлет Стивен Гардинер снялся с Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). Он является олимпийским чемпионом 2021 года, в Токио (Япония) он победил на дистанции 400 м.

Гардинер не вышел на предварительный забег в воскресенье, 5 августа. Как сообщает багамское издание ZNS Network, спортсмен почувствовал дискомфорт в сухожилии. Он вышел на разминку перед забегом, но в итоге не стартовал.

Несколько недель назад стало известно, что на Олимпиаде-2024 на дистанции 400 м также не выступит победительница Токио-2020 среди женщин. Соотечественница Гардинера двукратная победительница Олимпийских игр Шона Миллер-Уйбо снялась с чемпионата Багамских островов, который являлся отборочным к Играм.