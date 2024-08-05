Первая ракетка мира Свёнтек отпраздновала с польскими волейболистами выход в 1/2 финала ОИ

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вместе с волейбольной сборной Польши отпраздновала их выход в полуфинал Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). Польские волейболисты обыграли команду Словении в матче 1/4 финала. Они вышли в полуфинал Олимпиады впервые с 1980 года.

Свёнтек присутствовала на матче и по окончании встречи вышла на площадку. Она сделала совместное фото с соотечественниками. В полуфинале сборная Польши сыграет с победителем матча между командами США и Бразилии.

На Олимпиаде-2024 в Париже Ига Свёнтек завоевала бронзовую медаль. Она впервые в карьере выиграла олимпийскую медаль. Кроме того, Ига стала первым в истории представителем Польши, которому удалось выиграть награду Олимпийских игр в теннисе.