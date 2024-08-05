Китайский гимнаст завоевал золото в финале упражнений на параллельных брусьях

Китайский гимнаст Цзинюань Цзоу стал победителем в финале в упражнениях на параллельных брусьях в рамках Олимпиады-2024. Спортсмен получил от судей 16.200 балла.

Серебро завоевал украинский гимнаст Илья Ковтун (15.500). Бронзовая награда досталась также китайцу Чжан Бохэну.

Напомним, в субботу, 3 августа, на Играх в Париже Байлз завоевала седьмое олимпийское золото в карьере. В спортивной гимнастике рекордсменкой по количеству золотых олимпийских медалей в карьере является великая советская спортсменка Лариса Латынина. У неё девять титулов чемпионки Игр (это рекорд как у мужчин, так и у женщин).

Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. Российские гимнасты отказались от выступления в нейтральном статусе.