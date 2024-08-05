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Китайский гимнаст завоевал золото в финале упражнений на параллельных брусьях

Китайский гимнаст завоевал золото в финале упражнений на параллельных брусьях
Цзоу Цзинюань
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Китайский гимнаст Цзинюань Цзоу стал победителем в финале в упражнениях на параллельных брусьях в рамках Олимпиады-2024. Спортсмен получил от судей 16.200 балла.

Серебро завоевал украинский гимнаст Илья Ковтун (15.500). Бронзовая награда досталась также китайцу Чжан Бохэну.

Олимпиада 2024. Спортивная гимнастика
Мужчины. Параллельные брусья. Финал
05 августа 2024, понедельник. 12:45 МСК
Окончено
1
Цзинюань Цзоу
Китай
16.200
2
Илья Ковтун
Украина
15.500
3
Синноскуэ Ока
Япония
15.300

Напомним, в субботу, 3 августа, на Играх в Париже Байлз завоевала седьмое олимпийское золото в карьере. В спортивной гимнастике рекордсменкой по количеству золотых олимпийских медалей в карьере является великая советская спортсменка Лариса Латынина. У неё девять титулов чемпионки Игр (это рекорд как у мужчин, так и у женщин).

Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. Российские гимнасты отказались от выступления в нейтральном статусе.

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