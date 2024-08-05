Южнокорейская бадминтонистка Ан Се Юн выиграла золото Олимпиады в Париже

Бадминтонистка из Южной Кореи Ан Се Юн завоевала золотую медаль в женском одиночном разряде на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). В финале она обыграла представительницу Китая Хэ Бинцзяо со счётом 2:0 (21:13, 21:16).

Бронзовую медаль завоевала индонезийская бадминтонистка Грегория Мариска Тунджун. Отметим, что она не проводила матч за третье место. В полуфинале с китаянкой травму получила олимпийская чемпионка испанка Каролина Марин, из-за чего была вынуждена сняться с турнира.

Ан Се Юн принесла сборной Южной Кореи 11-ю золотую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже, благодаря чему вывела команду на пятое место в медальном зачёте. У Китая — 48-я общая медаль, у Индонезии первая награда на Играх.