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Южнокорейская бадминтонистка Ан Се Юн выиграла золото Олимпиады в Париже

Южнокорейская бадминтонистка Ан Се Юн выиграла золото Олимпиады в Париже
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Бадминтонистка из Южной Кореи Ан Се Юн завоевала золотую медаль в женском одиночном разряде на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). В финале она обыграла представительницу Китая Хэ Бинцзяо со счётом 2:0 (21:13, 21:16).

Олимпиада 2024. Бадминтон
Женщины. Одиночный разряд. Финал
05 августа 2024, понедельник. 11:55 МСК
Окончено
1
Ан Се Юн
Южная Корея
2
Бин Цзяо Хэ
Китай
Олимпиада 2024. Бадминтон
Женщины. Одиночный разряд. За 3-е место
05 августа 2024, понедельник. 10:45 МСК
Окончено
3
Грегория Мариска Тунджун
Индонезия

Бронзовую медаль завоевала индонезийская бадминтонистка Грегория Мариска Тунджун. Отметим, что она не проводила матч за третье место. В полуфинале с китаянкой травму получила олимпийская чемпионка испанка Каролина Марин, из-за чего была вынуждена сняться с турнира.

Ан Се Юн принесла сборной Южной Кореи 11-ю золотую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже, благодаря чему вывела команду на пятое место в медальном зачёте. У Китая — 48-я общая медаль, у Индонезии первая награда на Играх.

Медальный зачёт Олимпиады-2024
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