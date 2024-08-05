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Лидер сезона в прыжках с шестом не смогла выйти в финал Олимпиады в Париже

Лидер сезона в прыжках с шестом не смогла выйти в финал Олимпиады в Париже
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Британская легкоатлетка Молли Кодери, выступающая в прыжках с шестом, не смогла выйти в финал Олимпийских игр в Париже (Франция). В 2024 году Кодери установила рекорд Великобритании — 4,92 м. Этот результат является лучшим в мировом сезоне.

В квалификации Кодери начала выступление с высоты 4,55 м, но с трёх попыток не смогла преодолеть планку. Отметим, что бронзовый призёр Игр в Токио (Япония) британка Холли Брэдшоу также не вышла в финальную часть соревнований. Она не смогла взять высоту 4,40 м.

Олимпийская чемпионка 2021 года американка Кэти Мун успешно преодолела предварительный раунд, с первой попытки взяв 4,55 м. Финал в прыжках с шестом состоится в среду, 7 августа, в 20:00 по московскому времени.

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