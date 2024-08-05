Пловчиху из Парагвая выгнали из Олимпийской деревни за то, что она ночевала в другом месте

Парагвайскую пловчиху Луану Алонсо выгнали из Олимпийской деревни за то, что она не ночевала на её территории. Об этом сообщает Marca со ссылкой на Олимпийский комитет Парагвая. Ранее после неудачного заплыва на дистанции 100 м баттерфляем 20-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры.

Сообщается, что Алонсо своим примером создала неподобающую атмосферу внутри парагвайской сборной, поэтому она должна была покинуть деревню Игр-2024. После инцидента спортсменка выложила в социальных сетях контент, на кадрах которого видно, что Алонсо находится уже в США.

Победительницей заплыва на дистанции 100 м баттерфляем стала американка Торри Хаск, серебро завоевала её соотечественница Гретчен Уолш, а бронза досталась китаянке Чжан Юйфэй.