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Фото: Симона Байлз упала в финале соревнований на бревне

Фото: Симона Байлз упала в финале соревнований на бревне
Симона Байлз
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Американская гимнастка Симона Байлз упала во время исполнения упражнений на бревне в финале Олимпиады-2024.

Фото: скриншот трансляции

Фото: скриншот трансляции

За совершённые ошибки судьи дали гимнастке 13,100 балла. Таким образом, Байлз не сможет завоевать медали в этой дисциплине.

Напомним, в субботу, 3 августа, на Играх в Париже Байлз завоевала седьмое олимпийское золото в карьере. В спортивной гимнастике рекордсменкой по количеству золотых олимпийских медалей в карьере является великая советская спортсменка Лариса Латынина. У неё девять титулов чемпионки Игр (это рекорд как у мужчин, так и у женщин). Для того чтобы сравняться с советской гимнасткой, Байлз должна была выигрывать финал на бревне и в вольных упражнениях.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.

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