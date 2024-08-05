Итальянка Алисе Д'Амато завоевала золото в финале упражнений на бревне, Байлз — 5-я
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Итальянская гимнастка Алисе Д'Амато завоевала золотую медаль в финале упражнений на бревне. Спортсменка получила от судей 14,366 балла.
Серебряная медаль досталась китаянке Яцинь Чжоу, а бронзу выиграла итальянка Манила Эспозито. Семикратная олимпийская чемпионка из США Симона Байлз из-за ошибки заняла только пятое место.
Олимпиада 2024. Спортивная гимнастика
Женщины. Бревно. Финал
05 августа 2024, понедельник. 13:36 МСК
Окончено
1
Алисе Д'Амато
Италия
14.366
2
Яцинь Чжоу
Китай
14.100
3
Манила Эспозито
Италия
14.000
Китайский гимнаст Цзинюань Цзоу стал победителем в финале в упражнениях на параллельных брусьях в рамках Олимпиады-2024. Спортсмен получил от судей 16,200 балла. Серебро завоевал украинский гимнаст Илья Ковтун (15,500). Бронзовая награда досталась также китайцу Чжан Бохэну.
Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. Российские гимнасты отказались от выступления в нейтральном статусе.
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