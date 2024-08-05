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Японские волейболисты разместили на скамейке запасных фото умершего от рака игрока

Японские волейболисты разместили на скамейке запасных фото умершего от рака игрока
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Мужская сборная Японии в четвертьфинальном матче Олимпиады-2024 с Италией разместила на скамейке запасных фотографию бывшего связующего сборной Наонобу Фудзии.

Фото Наонобу Фудзии на скамейке волейбольной сборной Японии

Фото Наонобу Фудзии на скамейке волейбольной сборной Японии

Фото: скриншот трансляции

В 2023 году Фудзии скончался от рака желудка в возрасте 31 года. В составе национальной команды Японии он выиграл чемпионат Азии — 2017, выступал в Лиге наций и на Олимпийских играх 2020 года в Токио, где команда вышла в четвертьфинал. В 2022 году ему диагностировали рак желудка в последней стадии и с метастазами в мозг.

Большую часть карьеры Фудзии провёл в клубе «Торэй Эрроуз» (2013–2022), в составе которого стал чемпионом Японии — 2017.

Япония выиграла первый сет 1/4 финала Олимпиады в матче со сборной Италии. Сейчас идёт вторая партия.

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