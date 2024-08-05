Словенский связующий Ропрет: завтра мы проснёмся и поймём, что должны гордиться собой

Связующий сборной Словении Грегор Ропрет прокомментировал поражение своей сборной в четвертьфинале Олимпиады в Париже от сборной Польши (1:3).

«Сейчас мы немного расстроены, но я думаю, что завтра мы проснёмся и поймём, что мы хорошо играли и должны гордиться собой. Сегодня Польша сыграла потрясающе. Они очень хорошо подавали, не давали нам возможности дышать, держали нас под постоянным давлением, не допуская ошибок.

Для нас было очень важно быть здесь, на нашей первой Олимпиаде. Мы продолжаем показывать, что можем соревноваться с лучшими командами мира. Однозначно, это выступление можно оценить позитивно. Я надеюсь, что мы продолжим расти и все смогут видеть Словению среди лучших команд ещё долгое время», — заявил Ропрет в интервью Volleyball World.

В полуфинале сборная Польши сыграет с победителем матча между командами США и Бразилии. Эта игра начнётся в 22:00 мск.

Мужской волейбольный турнир Олимпийских игр – 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионами стали игроки сборной Франции, которые обыграли сборную России со счётом 3:2.