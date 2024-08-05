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Словенский связующий Ропрет: завтра мы проснёмся и поймём, что должны гордиться собой

Словенский связующий Ропрет: завтра мы проснёмся и поймём, что должны гордиться собой
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Связующий сборной Словении Грегор Ропрет прокомментировал поражение своей сборной в четвертьфинале Олимпиады в Париже от сборной Польши (1:3).

«Сейчас мы немного расстроены, но я думаю, что завтра мы проснёмся и поймём, что мы хорошо играли и должны гордиться собой. Сегодня Польша сыграла потрясающе. Они очень хорошо подавали, не давали нам возможности дышать, держали нас под постоянным давлением, не допуская ошибок.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
05 августа 2024, понедельник. 10:00 МСК
Словения
Окончен
1 : 3
Польша
Словения: Штерн, Паенк, Козамерник, Винчич, Шталекар, Ковачич, Штерн, Ропрет, Урнаут, Чебуль, Можич, Муянович
Польша: Качмарек, Курек, Леон, Сливка, Ломач, Кохановский, Семенюк, Заторски, Януш, Бенек, Форналь, Хубер

Для нас было очень важно быть здесь, на нашей первой Олимпиаде. Мы продолжаем показывать, что можем соревноваться с лучшими командами мира. Однозначно, это выступление можно оценить позитивно. Я надеюсь, что мы продолжим расти и все смогут видеть Словению среди лучших команд ещё долгое время», — заявил Ропрет в интервью Volleyball World.

В полуфинале сборная Польши сыграет с победителем матча между командами США и Бразилии. Эта игра начнётся в 22:00 мск.

Мужской волейбольный турнир Олимпийских игр – 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионами стали игроки сборной Франции, которые обыграли сборную России со счётом 3:2.

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