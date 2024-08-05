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Гимнаст из Японии Ока завоевал золото Олимпиады-2024 на перекладине

Японский гимнаст Синносукэ Ока завоевал золотую медаль в финале соревнований на перекладине. Судьи оценили выступление чемпиона Игр на 14,533 балла.

Серебро забрал колумбийский гимнаст Анхель Габриель Барахас Вивас, набрав 14,533 балла, а бронзовая награда досталась китайцу Чжан Бохэну. Он получил 13,966 балла.

Ранее американская гимнастка Симона Байлз упала во время исполнения упражнений на бревне в финале Олимпиады-2024. Золото завоевала итальянская гимнастка Алисе Д'Амато. Спортсменка получила от судей 14,366 балла. Серебряная медаль досталась китаянке Яцинь Чжоу, а бронзу выиграла итальянка Манила Эспозито. Семикратная олимпийская чемпионка из США Симона Байлз из-за ошибки заняла только пятое место.

Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. Российские гимнасты отказались от выступления в нейтральном статусе.