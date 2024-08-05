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Капитан женской сборной Японии Сарина Нисида завершила карьеру в 28 лет на Играх в Париже

Капитан женской сборной Японии Сарина Нисида завершила карьеру в 28 лет на Играх в Париже
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28-летняя доигровщица и капитан сборной Японии Сарина Нисида (Кога) завершила профессиональную волейбольную карьеру после того, как команда не вышла в 1/4 финала олимпийского турнира. О своём намерении уйти из спорта Нисида сообщила ещё до старта Игр в Париже.

Последняя игра Нисиды состоялась 3 августа. Сборная Японии одержала победу над Кенией со счётом 3:0. Капитан команды набрала 16 очков, реализовав 14 атак, блок и эйс. После завершения матча Нисида не смогла сдержать эмоции и расплакалась.

Фото: en.volleyballworld.com

Волейболистки из разных стран опубликовали в своих социальных сетях посты с благодарностью Сарине за её карьеру.

«Мне всегда было приятно наблюдать за твоей игрой. Ты потрясающий игрок и капитан. Настоящее вдохновение. Волейболу будет не хватать твоей преданности делу и страсти», – написала лидер сборной Бразилии Габи.

«Я твой большой поклонник! Удачи на новой странице в твоей жизни!» – написала американская волейболистка Джордан Ларсон.

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