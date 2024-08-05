В оргкомитете Олимпиады рассказали о «попытке вторжения» перед финалом на 100 м в беге

Глава оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) Тони Эстанге рассказал, что перед началом финального забега на дистанции 100 м произошла «попытка вторжения» на стадион «Стад де Франс». Из-за этого старт гонки был отложен на несколько минут.

«Была попытка вторжения в финал на дистанции 100 м. Частная охрана сразу отреагировала очень хорошо. Люди подготовлены, они профессионалы, а полиция проделывает отличную работу.

Пресечение вторжения заняло около полутора минут. По масштабам события, последнее событие вечера, произошедшее не так уж серьёзно», — приводит слова Эстанге L'Equipe.

Напомним, олимпийским чемпионом на 100 м стал американец Ноа Лайлз. Серебряную медаль завоевал ямайский легкоатлет Кишане Томпсон. Фотофиниш определил итоговое преимущество Лайлза в пять тысячных секунды.