«Не жалею, что поехала». Велогонщица Иванченко подвела итоги участия в Олимпиаде-2024

Российская велогонщица Алёна Иванченко подвела итоги выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). В шоссейной велогонке спортсменка заняла 72-е место.

«Я не жалею, что поехала на Олимпиаду, так как я теперь прочувствовала всё это, атмосферу больших соревнований. Это большой опыт для меня, теперь есть от чего отталкиваться. Я очень рада, что стартовала здесь. Сейчас возвращаюсь в Италию и буду на днях созваниваться с командой, что будет по дальнейшим планам гонок», — сказала Иванченко в интервью «Матч ТВ».

Олимпийские игры — 2024 проходят с 26 июля до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.