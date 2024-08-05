Польская спортсменка Мирослав установила новый мировой рекорд в спортивном скалолазании

Польская спортсменка Александра Мирослав установила новый мировой рекорд в квалификации соревнований по лазанию на скорость. Дистанцию Мирослав преодолела за 6,06.
Предыдущее достижение также принадлежало спортсменке из Польши — 6,24.
Ранее американская гимнастка Симона Байлз упала во время исполнения упражнений на бревне в финале Олимпиады-2024 и заняла только пятое место.
Напомним, в субботу, 3 августа, на Играх в Париже Байлз завоевала седьмое олимпийское золото в карьере. В спортивной гимнастике рекордсменкой по количеству золотых олимпийских медалей в карьере является великая советская спортсменка Лариса Латынина. У неё девять титулов чемпионки Игр (это рекорд как у мужчин, так и у женщин). Для того чтобы сравняться с советской гимнасткой, Байлз должна была выигрывать финал на бревне и в вольных упражнениях.
- 5 августа 2024
-
17:19
-
17:14
-
16:54
-
16:41
-
16:32
-
16:30
-
16:26
-
16:01
-
15:59
-
15:45
-
15:42
-
15:30
-
15:26
-
15:16
-
14:54
-
14:33
-
14:31
-
14:27
-
14:22
-
14:18
-
14:04
-
13:36
-
13:30
-
13:25
-
13:21
-
13:13
-
13:08
-
13:03
-
12:55
-
12:37
-
12:25
-
12:15
-
12:07
-
12:04
-
12:00