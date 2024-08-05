Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

IBA отреагировала на непризнание МОК результатов тестов Хелиф и Юйтин

IBA отреагировала на непризнание МОК результатов тестов Хелиф и Юйтин
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь и исполнительный директор Международной боксёрской ассоциации (IBA) Крис Робертс прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) касательно ситуации вокруг двух спортсменок боксёрского турнира Игр в Париже (Франция) — Иман Хелиф и Линь Юйтин.

Напомним, ранее IBA прислала МОК письмо с результатами гендерных тестов Хелиф и Юйтин, на что МОК не признал их легитимными.

«Мы понимаем возникшие трудности. Мы не собирались поднимать ни один из вопросов на этом турнире, поскольку это не наш турнир. И мы не можем раскрывать результаты тестов. Но вы можете всё прочитать между строк», — сказал Робертс на пресс-конференции IBA в Париже.

Напомним, Линь Юйтин и Иман Хелиф были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, но их допустили до участия в боксёрском турнире на Олимпийских играх в Париже.

Материалы по теме
Иман Хелиф сделала заявление после скандальных боёв с её участием на ОИ-2024
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android