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Ребека Андраде завоевала золото в финале вольных упражнений на ОИ-2024, обыграв Байлз

Бразильская гимнастка Ребека Андраде завоевала золотую медаль в финале вольных упражнений на Олимпиаде-2024, набрав 14,166 балла.

Американская гимнастка семикратная олимпийская чемпионка Симона Байлз стала второй (14,133), проиграв сопернице 0,033 балла. После протеста бронзовая награда досталась другой американской спортсменке Джордан Чайлз (13,766).

Ранее итальянская гимнастка Алисе Д'Амато завоевала золотую медаль в финале упражнений на бревне. Спортсменка получила от судей 14,366 балла. Серебряная медаль досталась китаянке Яцинь Чжоу, а бронзу выиграла итальянка Манила Эспозито. Семикратная олимпийская чемпионка из США Симона Байлз из-за ошибки заняла только пятое место.

Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. Российские гимнасты отказались от выступления в нейтральном статусе.