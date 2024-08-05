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Симона Байлз не смогла выиграть золото в вольных упражнениях на Олимпиаде-2024

Симона Байлз не смогла выиграть золото в вольных упражнениях на Олимпиаде-2024
Симона Байлз
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Американская гимнастка, семикратная олимпийская чемпионка Симона Байлз осталась без золотой медали в вольных упражнениях.

От идущей на первом предварительном месте бразильской спортсменки Ребеки Андраде её отделили 0,033 балла.

Олимпиада 2024. Спортивная гимнастика
Женщины. Вольные упражнения. Финал
05 августа 2024, понедельник. 15:23 МСК
Окончено
1
Ребека Андраде
Бразилия
14.166
2
Симона Байлз
США
14.133
3
Джордан Чайлз
США
13.766

Ранее итальянская гимнастка Алисе Д'Амато завоевала золотую медаль в финале упражнений на бревне. Спортсменка получила от судей 14,366 балла. Серебряная медаль досталась китаянке Яцинь Чжоу, а бронзу выиграла итальянка Манила Эспозито. Семикратная олимпийская чемпионка из США Симона Байлз из-за ошибки заняла только пятое место.

У Олимпийской команды Бразилии на Играх-2024 девять медалей, причём четыре из них завоевала Ребека Андраде.

Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. Российские гимнасты отказались от выступления в нейтральном статусе.

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