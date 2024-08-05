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Итальянские волейболисты отыгрались с 0:2 у сборной Японии в четвертьфинале Олимпиады

Итальянские волейболисты отыгрались с 0:2 у сборной Японии в четвертьфинале Олимпиады
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Мужская сборная Италии отыгралась с 0:2 по сетам в четвертьфинале Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). Они победили команду Японии со счётом 3:2 (20:25, 23:25, 27:25, 26:24, 17:15).

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
05 августа 2024, понедельник. 14:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 2
Япония

В третьем сете у японцев было три матчбола, в пятом — один.

Ранее в полуфинал вышла сборная Польши после победы над командой Словении. В 18:00 по московскому времени сыграют команды Франции и Германии. В матче между французами и немцами станет известен соперник сборной Италии. Последний полуфиналист олимпийского турнира определится в матче США — Бразилия, который начнётся в 22:00.

Олимпийскими чемпионами Игр-2020 являются волейболисты сборной Франции, в финале обыгравшие в пятисетовом матче российскую команду. Команда России не принимает участия на Олимпиаде-2024.

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