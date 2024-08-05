Итальянские стрелки выиграли золото ОИ в миксте в дисциплине скит

Сборная Италии по стрельбе в составе Дианы Бакози и Габриэле Россетти завоевала золотую медаль Олимпийских игр 2024 года в миксте в дисциплине скит. В финальном раунде они оказались сильнее представителей США Остен Смит и Винсента Хенкока — 45:44.

Бронзовыми призёрами Игр в Париже стали китайские стрелки Итин Цзян и Цзяньлинь Люй. В матче за третье место они победили Магешвари Чаухан и Анантджита Сингха Наруку — 44:43.

Это был последний комплект медалей в стрельбе, разыгранный на Олимпиаде в Париже.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. Для участия в соревнованиях заявлены 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.