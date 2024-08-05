Итальянские стрелки выиграли золото ОИ в миксте в дисциплине скит
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Сборная Италии по стрельбе в составе Дианы Бакози и Габриэле Россетти завоевала золотую медаль Олимпийских игр 2024 года в миксте в дисциплине скит. В финальном раунде они оказались сильнее представителей США Остен Смит и Винсента Хенкока — 45:44.
Олимпиада 2024. Стрельба
Микст. Скит. Финал
05 августа 2024, понедельник. 16:00 МСК
Окончено
1
Италия
2
США
3
Китай
Бронзовыми призёрами Игр в Париже стали китайские стрелки Итин Цзян и Цзяньлинь Люй. В матче за третье место они победили Магешвари Чаухан и Анантджита Сингха Наруку — 44:43.
Это был последний комплект медалей в стрельбе, разыгранный на Олимпиаде в Париже.
Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. Для участия в соревнованиях заявлены 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
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