«Может, меня завтра вырвет». Швейцарский триатлонист — об участии в миксте на ОИ

Швейцарский триатлонист Сильвен Фриделанс прокомментировал своё выступление в смешанной эстафете на Олимпийских играх, которая прошла в Сене сегодня, 5 августа.

«Честно говоря, всё прошло хорошо. Я привык бороться со стихией. Если нам нужно искупаться в Сене, мы искупаемся в Сене. Я успокаивал сбя тем, что организаторы тестировали воду, так что я им доверяю. Но для меня самым сложным в заплыве было течение, а не качество воды. Посмотрим, может быть, меня завтра вырвет, это нормально…

Честно говоря, я не увидел в воде ничего особенного. Бельгийцы не смогли стартовать, потому что заболели. Это нормально — задаваться вопросом, рискованно ли плавать по Сене, но, когда мне нужно участвовать в соревнованиях, я отбрасываю лишние мысли», — приводит слова Фриделанса RMC Sport.

Тренировочный заплыв триатлонистов перед смешанной эстафетой был отменён из-за плохого качества воды в Сене. Организаторы сообщают, что это произошло из-за сильных осадков, которые сделали воду непригодной. Ранее на Олимпиаде в Париже в триатлоне на один день переносились медальные соревнования среди мужчин. Медали в мужском и женском триатлоне всё же были разыграны, хотя участники жаловались на плохую воду в Сене.

Сборная Швейцарии заняла седьмое место в смешанной эстафете. Победителями соревнований стали немецкие триатлонисты, серебро — у сборной США, бронзу завоевали британские спортсмены. Это был последний вид программы триатлона на Олимпиаде в Париже.