Юный Барахас принёс Колумбии первую в истории олимпийскую медаль по спортивной гимнастике

17-летний Анхель Габриель Барахас Вивас принёс Колумбии первую в истории страны олимпийскую медаль по спортивной гимнастике.

Анхель Барахас завоевал её на текущих Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). Колумбиец стал серебряным призёром в упражнениях на перекладине. Причём его наивысшая оценка (14,533 балла) совпала с оценкой золотого призёра Игр – японца Синносукэ Оки, однако Барахас уступил во второй оценке.

Стоит отметить, что во время награждения, по всей видимости, переволновавшийся Барахас нарушил спортивный этикет. Стоя на второй ступеньке пьедестала, он поднялся и встал на первую, чтобы поздравить бронзовых призёров.

Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. Российские гимнасты отказались от выступления в нейтральном статусе.