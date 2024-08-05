Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Юный Барахас принёс Колумбии первую в истории олимпийскую медаль по спортивной гимнастике

Юный Барахас принёс Колумбии первую в истории олимпийскую медаль по спортивной гимнастике
Аудио-версия:
Комментарии

17-летний Анхель Габриель Барахас Вивас принёс Колумбии первую в истории страны олимпийскую медаль по спортивной гимнастике.

Анхель Барахас завоевал её на текущих Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). Колумбиец стал серебряным призёром в упражнениях на перекладине. Причём его наивысшая оценка (14,533 балла) совпала с оценкой золотого призёра Игр – японца Синносукэ Оки, однако Барахас уступил во второй оценке.

Олимпиада 2024. Спортивная гимнастика
Мужчины. Перекладина. Финал
05 августа 2024, понедельник. 14:33 МСК
Окончено
1
Синноскуэ Ока
Япония
14.533
2
Анхель Габриель Барахас Вивас
Колумбия
14.533
3
Чжан Бохэн
Китай
13.966

Стоит отметить, что во время награждения, по всей видимости, переволновавшийся Барахас нарушил спортивный этикет. Стоя на второй ступеньке пьедестала, он поднялся и встал на первую, чтобы поздравить бронзовых призёров.

Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. Российские гимнасты отказались от выступления в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Симона Байлз проиграла на Олимпиаде дважды за день. Как это было изнутри?
Симона Байлз проиграла на Олимпиаде дважды за день. Как это было изнутри?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android