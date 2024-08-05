Юный Барахас принёс Колумбии первую в истории олимпийскую медаль по спортивной гимнастике

17-летний Анхель Габриель Барахас Вивас принёс Колумбии первую в истории страны олимпийскую медаль по спортивной гимнастике.
Анхель Барахас завоевал её на текущих Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). Колумбиец стал серебряным призёром в упражнениях на перекладине. Причём его наивысшая оценка (14,533 балла) совпала с оценкой золотого призёра Игр – японца Синносукэ Оки, однако Барахас уступил во второй оценке.
Стоит отметить, что во время награждения, по всей видимости, переволновавшийся Барахас нарушил спортивный этикет. Стоя на второй ступеньке пьедестала, он поднялся и встал на первую, чтобы поздравить бронзовых призёров.
Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. Российские гимнасты отказались от выступления в нейтральном статусе.
- 5 августа 2024
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