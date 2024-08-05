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Виктор Аксельсен выиграл турнир по бадминтону и принёс Дании первое золото на ОИ-2024

Виктор Аксельсен выиграл турнир по бадминтону и принёс Дании первое золото на ОИ-2024
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Бадминтонист из Дании Виктор Аксельсен завоевал золотую медаль в мужском одиночном разряде на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). В финале он обыграл представителя Таиланда Кунлавута Витидсарна со счётом 2:0 (21:11, 21:11).

Олимпиада 2024. Бадминтон
Мужчины. Одиночный разряд. Финал
05 августа 2024, понедельник. 16:50 МСК
Окончено
1
Виктор Аксельсен
Дания
2
Кунлавут Витидсарн
Таиланд

Это первая золотая медаль, завоёванная Данией на Олимпийских играх — 2024. Представитель Таиланда принёс своей стране первую награду Игр в Париже и дебютную медаль Таиланда в бадминтоне в истории ОИ.

В матче за третье место Цзы Цзя Ли из Малайзии в трёх сетах победил индийца Лакшью Сена 2:1 (13:21, 21:16, 21:11) и стал обладателем бронзовой медали.

Это был последний комплект медалей в бадминтоне, разыгранный на Олимпиаде в Париже.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа.

Таблица медального зачёта ОИ-2024
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