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Организаторы Олимпиады-2024 допустили ошибку на награждении с двумя бронзовыми призёрами

Организаторы Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) нарушили протокол процедуры награждения соревнований, по итогам которых на одной ступени пьедестала оказались двое спортсменов.

Сегодня, 5 августа, завершились индивидуальные соревнования мужчин в упражнении на перекладине. Победу в них одержал японец Синносукэ Ока, серебро завоевал колумбиец Анхель Габриель Барахас Вивас, а третье место разделили между собой японец Чжан Бохэн и представитель китайского Тайбэя Чиа-Хун Тан.

Согласно регламенту, в таких случаях флаги стран, чьи спортсмены стоят на одной ступени пьедестала, должны висеть на одном уровне, а не друг под другом, как это допустил оргкомитет ОИ-2024.

Фото: кадр из трансляции

На данный момент неизвестно, как делегация Тайбэя отреагировала на данную ошибку организаторов.