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Наоми Фокс выиграла гребной слалом среди женщин в классе «экстрим» на Олимпиаде в Париже

Наоми Фокс выиграла гребной слалом среди женщин в классе «экстрим» на Олимпиаде в Париже
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Австралийка Наоми Фокс завоевала золото Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в гребном слаломе среди женщин в классе «экстрим». Серебряные медали выиграла представительница Франции Анжела Юг. Тройку призёров замкнула спортсменка из Великобритании Кимберли Вудс.

Олимпиада 2024. Гребной слалом
Женщины. Экстрим-слалом. Финал
05 августа 2024, понедельник. 17:55 МСК
Окончено
1
Австралия
2
Франция
3
Великобритания

Сегодня, 5 августа, будет разыгран последний комплект наград в гребном слаломе на Олимпиаде-2024. В дисциплине экстрим-слалом сильнейших выявят мужчины.

Гребной слалом. Олимпиада-2024, Париж.

Экстрим-слалом. Женщины. Финал:

  1. Наоми Фокс (Австралия).
  2. Анжела Юг (Франция).
  3. Кимберли Вудс (Великобритания).

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

Таблица медального зачёта ОИ-2024
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