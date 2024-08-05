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Наоми Фокс выиграла гребной слалом среди женщин в классе «экстрим» на Олимпиаде в Париже

Австралийка Наоми Фокс завоевала золото Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в гребном слаломе среди женщин в классе «экстрим». Серебряные медали выиграла представительница Франции Анжела Юг. Тройку призёров замкнула спортсменка из Великобритании Кимберли Вудс.

Сегодня, 5 августа, будет разыгран последний комплект наград в гребном слаломе на Олимпиаде-2024. В дисциплине экстрим-слалом сильнейших выявят мужчины.

Гребной слалом. Олимпиада-2024, Париж.

Экстрим-слалом. Женщины. Финал:

Наоми Фокс (Австралия). Анжела Юг (Франция). Кимберли Вудс (Великобритания).

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.