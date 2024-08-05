Звёздный британец Пити усомнился в чистоте китайских пловцов на Олимпиаде-2024

Трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира британский пловец Адам Пити усомнился в чистоте китайских спортсменов после завершения эстафеты 4x100 м комплексным плаванием на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

Данные соревнования в Париже выиграли китайцы (3.27,46), сенсационно обойдя американцев (3.28,01). Британцы финишировали лишь четвёртыми. После заплыва в разговоре со СМИ Пити задался вопросом, проходят ли представители Китая такое же количество допинг-тестов, как он.

«Это слишком больно. Я могу уйти из этого спорта. Одной из моих любимых спортивных цитат о спорте, которые я видел в последнее время, является: «Нет смысла побеждать, если ты побеждаешь нечестно». Поэтому, на мой взгляд, если вы дважды «запачкались», думаю, вы как порядочный человек должны уйти из спорта», — приводит слова Пити RMC Sport.

При этом Пити заметил, что ведёт речь не о всех представителях сборной Китая.

В составе сборной Китая плыли два пловца из тех 23, у которых перед Олимпиадой в Токио нашли триметазидин в пробах. Однако их оправдали, поскольку были предоставлены доказательства, что спортсмены употребляли загрязнённое мясо в гостинице.