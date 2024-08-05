Колесников — о Маршане: невероятно, что можно так спрогрессировать. В нём дури, как у быка

Двукратный призёр Олимпиады-2020, шестикратный чемпион Европы российский пловец Климент Колесников высказался о феномене 22-летнего француза Леона Маршана, который на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) завоевал четыре золотые медали (на дистанциях 400 м комплексом, 200 м брассом, 200 м баттерфляем и 200 м комплексом).

«Невероятно, как можно так спрогрессировать буквально за три года. Мы же плавали с ним на одних соревнованиях. И всё это после того, как он ушёл к Бобу Боуману. Этот тренер, получается, просто провидец. Что нужно, чтобы плыть, как Маршан? Богатырское, сумасшедшее здоровье. Без этого, какие бы тренировки ты ни делал, так плыть невозможно. Видимо, у Леона там дури, как у быка», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.