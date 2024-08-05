«За гранью понимания». Колесников сравнил китайского пловца Пань Чжаньлэ с Усэйном Болтом

Двукратный призёр Олимпиады-2020, шестикратный чемпион Европы российский пловец Климент Колесников оценил результаты мужской эстафеты 4x100 м комплексным плаванием на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция), где американские пловцы проиграли впервые с 1960 года. Победу сборной Китая принёс Пань Чжаньлэ, проплывший последний этап менее чем за 46 секунд.

«Меня больше всего впечатлил мировой рекорд китайца Пань Чжаньлэ на стометровке с преимуществом в секунду. Такого не было, наверное, со времён Джонни Вейсмюллера. Это что-то невероятное. Для меня это за гранью понимания. Читал, что этот результат вызвал много споров. Но если ничего не доказано – значит, невиновен. Я верю в то, что он проплыл на то, на что готов, и ничего более.

Если даже посмотреть на его технику, он абсолютно отличается от других ребят. Непонятно только, как он тренируется и как он к этому готовится. В спорте всегда были те, кто отличался от других. Сейчас, видимо, такой и в плавании появился, он превзошёл всех.

Его результат на последнем этапе эстафеты, когда он проплыл стометровку быстрее 46 секунд, можно сравнить с тем, как если бы Усэйн Болт бежал из девяти секунд. Всех в конце дистанции начинает накрывать, мышцы оловом наливаются, а китаец как начинает за здравие, так и заканчивает за здравие», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.