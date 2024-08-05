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Колесников не одобрил идею называть Чикунову победительницей чемпионок ОИ-2024

Колесников не одобрил идею называть Чикунову победительницей чемпионок ОИ-2024
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Двукратный призёр Олимпиады-2020, шестикратный чемпион Европы российский пловец Климент Колесников поделился мнением о том, что Всероссийская федерация плавания (ВФП) планирует объявлять российскую пловчиху Евгению Чикунову как двукратную победительницу чемпионок Олимпиады-2024 из-за того, что она на Кубке России выиграла свои заплывы с лучшим временем, чем победительницы соревнований в Париже.

«Мне было бы некомфортно, если бы меня так представляли. Все заочные сравнения и регалии очень субъективны. Вот сейчас параллельно с Олимпиадой проходил Кубок России. И без подобных сравнений сложно обойтись, но это больше для прикола, что ли. Сравнения, наверное, подстёгивают, придают мотивации, но слишком много нюансов. Вода ведь тоже играет роль, хотя этому значения не придают», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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