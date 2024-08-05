Британские велогонщицы прошли квалификацию в командном спринте на ОИ с мировым рекордом
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Велогонщицы сборной Великобритании установили новый мировой рекорд в командном спринте на Играх-2024 в Париже. В квалификационном заезде Кэти Марчант, Софи Кейпуэлл и Эмма Финукейн проехали дистанцию за 45,472. Прежнее достижение принадлежало сборной Китая — 45,487.
Олимпиада 2024. Велоспорт
Трек. Женщины. Командный спринт. Квалификация
05 августа 2024, понедельник. 18:00 МСК
Окончено
1
Великобритания
2
Новая Зеландия
3
Германия
Квалифицировались в следующий круг также сборные Новой Зеландии (45,593), Германии (45,644), Нидерландов (46,086), Китая (46,458), Мексики (46,587), Польши (47,284) и Канады (47,578). Финальные гонки в женском командном спринте пройдут сегодня, 5 августа, и начнутся в 19:55 мск. Спортсменки разыграют первый комплект медалей в трековых дисциплинах на ОИ.
Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России.
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