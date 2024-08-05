Снуп Догг заработает на Олимпиаде более $ 8,5 млн — источник

Предприниматель Генри Макнамара сообщил, что американский рэп‑исполнитель Снуп Догг зарабатывает в день на Олимпийских играх 2024 года в Париже более $ 500 тыc.

«Ужиная вместе с руководителем NBC, услышал от него новость, что Снуп Доггу платят $ 500 тыс. в день плюс расходы за то, что он рекламирует Олимпиаду. От Gin and Juice («Джина и Сока», сингл с дебютного студийного альбома Снуп Догга.— Прим. «Чемпионата») до нескольких миллионов за то, чтобы быть знаменитостью на Олимпиаде — что за мир», — написал Макнамара на своей странице в социальной сети.

Если данная информация соответствует действительности, то заработок музыканта по итогам Олимпиады составит более $ 8,5 млн.

В день открытия Игр Снуп Догг был участником эстафеты олимпийского огня в одном из пригородов Парижа. Также он регулярно присутствует на различных соревнованиях на Олимпиаде. Игры в столице Франции проходят с 26 июля по 11 августа.