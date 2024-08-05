Ледеки прокомментировала видео, на котором Джордан играет с ней двухлетней в прятки

27-летняя девятикратная олимпийская чемпионка по плаванию Кэти Ледеки прокомментировала вирусное видео, на котором 25 лет назад шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан во время баскетбольного матча «Вашингтон Уизардс» играет с двухлетней Ледеки в прятки на трибунах.

«Мой дядя Джон (Джонатан Джозеф Ледеки — совладелец хоккейного клуба «Нью-Йорк Айлендерс» и команды «Бриджпорт Саунд Тайгерс», в прошлом — совладелец «Вашингтон Кэпиталз». — Прим. «Чемпионата») в то время был одним из владельцев «Вашингтон Кэпиталз». Мы были на игре «Уизардс» в ложе владельца. Там присутствовал Майкл Джордан, он тогда был частью организации. И я ела попкорн, как вдруг Майкл Джордан начал играть со мной в прятки.

И меня это совершенно не беспокоило, я просто продолжала есть попкорн. И Майкл начал прикрывать мне рот, чтобы не дать попкорну попасть в рот. Думаю, Закари [Леонсис, сын владельца «Вашингтона» Теда Леонсиса] в какой-то момент видео, если присмотреться, говорит: «Вы знаете, кто это?» И я отвечаю: «Майкл Джордан!» Итак, я определённо осознавала, насколько он великий, кем он был, но меня это совершенно не беспокоило.

Мне нравится думать, что он вдохновил меня и передал немного своего величия. И определённо было действительно вдохновляюще находиться рядом с профессиональными спортсменами с такого юного возраста. А это видео очень забавное», — приводит слова Ледеки издание Fadeaway World.

Кэти Ледеки на Олимпиаде-2024 завоевала четыре медали. Две золотые завоёваны в плавании вольным стилем на 800 м и на 1500 м. Также в её активе одна серебряная и бронзовая медали.

Джордан за свою карьеру стал шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз». Майкл является двукратным обладателем золотой медали на Олимпийских играх в 1984 и 1992 году.