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Леон Маршан извинился перед китайским тренером за то, что не пожал ему руку

Леон Маршан извинился перед китайским тренером за то, что не пожал ему руку
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Французский пловец четырёхкратный олимпийский чемпион Игр в Париже Леон Маршан извинился перед китайским тренером Чжу Чжигеном. В пятницу, 2 августа, после церемонии награждения призёров на дистанции 200 м комплексом, Маршан не пожал Чжигену руку.

Маршан дважды извинился перед китайской командой и лично объяснил Чжу Чжигену, что не должен был так поступать. Он подметил, что был слишком сосредоточен или взволнован и не заметил руки китайского тренера.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: скриншот

Леон Маршан победил на 200 м комплексом, а китайский пловец Шунь Ван стал бронзовым призёром на этой дистанции.

22-летний Маршан в олимпийском бассейне победил на дистанциях 400 м комплексом, 200 м брассом, 200 м баттерфляем и 200 м комплексом. Во всех своих чемпионских заплывах француз установил олимпийские рекорды. Он стал первым в истории Франции спортсменом, которому удалось выиграть четыре золотые медали на одной Олимпиаде.

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