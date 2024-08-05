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Вице-чемпионка Игр из Китая вышла на награждение бадминтонисток со значком Испании

Китайская бадминтонистка серебряная медалистка Олимпиады-2024 Хэ Бин Цзяо вышла на награждение призёров Игр в Париже со значком сборной Испании. Она выразила уважение сопернице по полуфиналу испанке Каролине Марин, которая в этом матче получила серьёзную травму.

Фото: Getty Images

Полуфинальная игра между Марин и Хэ Бин Цзяо была остановлена при счёте 21:14, 10:8 в пользу испанки.

Победительницей соревнований в женском одиночном разряде стала бадминтонистка из Южной Кореи Ан Се Юн. Бронзовую награду завоевала Грегория Мариска Тунджун из Индонезии.

Олимпийские игры 2024 года проходят с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.