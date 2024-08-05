Французский шестовик, сбивший планку гениталиями на ОИ-2024, прославился в соцсетях

Победитель юниорского чемпионата мира – 2022, 21-летний французский прыгун с шестом Антони Аммирати прославился в социальных сетях благодаря неловкому моменту на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

Напомним, во время квалификационных соревнований Аммирати совершал свою попытку на 5,70 м. Однако сначала он чуть задел планку коленями (она удержалась), а потом сбил её своими гениталиями. Из-за этого он не смог пробиться в решающий раунд Олимпиады-2024.

Видео момента с Аммирати стало вирусным в социальных сетях. Кроме того, сам Антони приобрёл невиданную до этого популярность. Количество его подписчиков заметно выросло – от нескольких тысяч до 114 тыс. (ещё 4 августа было 83 тыс.).

Сам Аммирати иронично подошёл к неудаче и поблагодарил всех за поддержку. «Спасибо всем за поддержку и этот незабываемый момент», — написал француз на своей странице в социальной сети.